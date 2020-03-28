Каракас, , 21:42 — REGNUM В российской компании Роснефть приняли решения прекратить деятельность в Венесуэле, об этом 28 марта сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой корпорации.

Роснефть продает свои активы, в результате сделки она получает 9,6% собственных акций. Причина данного решения не уточняется.

Напомним, Роснефть являлась крупнейшим иностранным инвестором в Венесуэле, совместно с венесуэльской корпорацией PDVSA она занималась разведкой и добычей нефти в стране.