Рим, , 21:30 — REGNUM Действия властей Российской Федерации, которые направили помощь Италии для борьбы с COVID-19, высоко оценил итальянский эстрадный певец Аль Бано. Об этом 28 марта сам артист сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Спасибо, спасибо большое (России) за этот важный жест любви, который Россия продемонстрировала Италии в один из самых трагических моментов итальянской истории», — сказал артист.

По его словам, «этот шаг братской солидарности» никогда не забудет ни один житель Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Российской Федерации направила в Италию специальную технику и специалистов-вирусологов.

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