Вашингтон, , 20:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп среди мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и в некоторых других районах страны. Об этом 28 марта он сообщил журналистам во время брифинга на Южной лужайке Белого дома.

«Я бы хотел, чтобы в Нью-Йорке был введен карантин, потому что это очаг [заболевания]. Нью-Йорк, Нью-Джерси, возможно, еще одно или два места, некоторые районы Коннектикута. Я в данный момент думаю над этим. Возможно, нам не придется это делать», — заявил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что в случае введения режима карантина в указанных районах, он продлится недолгое время, около двух недель. Президент США также уточнил, что под карантином подразумевается ограничение в передвижении по стране для граждан, проживающих в районах с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг ситуации с COVID-19 на основе официальных данных, число зараженных коронавирусом в США превысило 104 тыс. человек. По последним данным, от коронавируса скончались 1711 человек.

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