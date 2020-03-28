Сараево, , 19:35 — REGNUM Российский комитет поддержки генерала Ратко Младича внимательно следит за событиями в Гаагском трибунале. Об этом 28 марта сообщили члены комитета — депутат Госдумы (фракция КПРФ) Павел Дорохин и доктор исторических наук Елена Гуськова.

«Очень надеемся, что врачи в трибунале приложат все усилия, чтобы обеспечить генералу надлежащий уход и выздоровление», — говорится в сообщении Российского комитета поддержки генерала Младича.

Ранее сын генерала Дарко Младич сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что 28 марта утром его оповестили из Гаагской тюрьмы о том, что генерал переброшен в операционный блок и ему начали делать операцию по удалению полипа на толстой кишке. При этом ранее о планах проведения операции управление тюрьмы семье не сообщало. «Для нас это было сюрпризом», — сказал Дарко Младич.

Читайте также: Генералу Младичу сделали внеплановую операцию в больнице Гаагской тюрьмы