Грозный, , 19:39 — REGNUM Власти Чечни приняли решение ввести ограничения на въезд в Грозный в связи с комплексными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом 28 марта написал спикер парламента Чечни Магомед Даудов на своей странице в социальной сети Instagram.

«Руководством республики принято решение о введении ограничительных мер по передвижению. Жители Чеченской Республики ни в коем случае не должны выезжать за пределы мест своего постоянного проживания», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что данная мера не распространяется на жителей Грозного, работников государственных и правоохранительных органов, экстренных служб, а также представителей СМИ и организаций, обеспечивающих население товарами первой необходимости и продовольствием.

Выполнение распоряжения возложено на правоохранительные органы, которые будут осуществлять жёсткий контроль за соблюдением предписаний.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что по состоянию на 27 марта в Чечне было выявлено трое заболевших пневмонией COVID-19, вызванной новым типом коронавирусной инфекции. В республике на карантине находятся порядка 630 человек.

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