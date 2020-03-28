Москва, 28 марта 2020, 19:29 — REGNUM Главой Управления президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и инфраструктуры связи назначена Татьяна Матвеева. Соответствующий указ подписал глава Российской Федерации Владимир Путин.
«Назначить Матвееву Т.В. начальником Управления президента РФ по развитию ИКТ и инфраструктуры связи», — отмечается в документе, который обнародовала пресс-служба Кремля.
Как передавало ИА REGNUM, ранее глава РФ Владимир Путин назначил Александра Степанова своим представителем в квалификационную коллегию судей Дагестана.
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