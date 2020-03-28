Сараево, , 18:49 — REGNUM Бывший командир Армии боснийских сербов генерал Ратко Младич 28 марта утром был прооперирован в больнице Гаагской тюрьмы. При этом управление тюрьмы не оповестило семью генерала о планах проведения операции кишечнике, сообщил ИА REGNUM сын генерала Дарко Младич.

«Сегодня нам сообщили из Гаагской трюмы, что генерал был переброшен в операционный блок и что началась операция удаления полипа на толстой кишке. Нам ничего не сообщали о том, что такая операция планируется. Для нас это было сюрпризом», — рассказал Дарко Младич корреспонденту ИА REGNUM.

По словам представителя Гаагской тюрьмы, контактирующего с семьей генерала Младича, операция продолжалась около двух с половиной часов, генерал вышел из-под наркоза. Теперь ему предстоит постоперационное восстановление.

«Нас удивляет момент, который был выбран для проведения операции — прямо в разгар пандемии коронавируса. Ранее нас уверяли, что этот полип не представляет никакой угрозы для жизни моего отца», — добавил Дарко Младич.

Напомним, что в ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге (МТБЮ) приговорил 75-летнего генерала Ратко Младича к пожизненному заключению. По версии суда, он был в значительной мере причастен к военным преступлениям, совершенным в Сребренице, лично руководя артобстрелом города. В марте 2020 года Апелляционная палата МТБЮ отклонила новые доказательства, предъявленные адвокатами генерала Младича, заявив о том, что эти документы должны были быть предоставлены суду до вынесения приговора первой инстанции.