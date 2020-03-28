Киев, 28 марта 2020, 18:49 — REGNUM Командующим объединенными силами (ОС) вооруженных сил Украины (ВСУ) назначен Сергей Наев. Соответствующий указ, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, опубликован на сайте главы государства.
«Назначить Наева С.И. командующим объединенными силами ВСУ», — говорится в документе.
Как передавало ИА REGNUM, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский также назначил Руслана Хомчака главнокомандующим вооруженных сил Украины.
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