Минск, , 18:08 — REGNUM На график президента Белоруссии Александра Лукашенко никакие вирусы не влияют. Об этом журналистке телеканала ОНТ заявил сам глава государства, который принял участие в хоккейном матче.

Лукашенко, отвечая на вопрос сотрудники СМИ, сказал: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

По словам главы государства, он мог бы не выходить на ледовую площадку, однако зачем это нужно не понимает, так как «здесь нет вирусов никаких».

«Это (ледовая площадка) холодильник, — сказал Лукашенко. — Это самое лучшее здоровье! … Антивирусное лекарство, самое настоящее».

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с работниками ОАО «Белгипс» заявил, что Белоруссия не планирует отменять праздничные мероприятия в честь 75-леяти Победы в Великой Отечественной войне.

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