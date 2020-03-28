* запрещённая в России организация

Кабул, , 18:13 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались вести переговоры с правительством Афганистана, об этом 28 марта сообщает Reuters.

По данным журналистов, причиной подобного решения боевики объясняют тем, что в выборах руководства страны участвовали далеко не все граждане.

Напомним, в феврале 2020 года власти США подписали с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соглашение, в соответствии с которым американские войска покинут территорию страны, а боевики садятся за стол переговоров с официальным Кабулом.

«Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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