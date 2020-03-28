Москва, , 17:46 — REGNUM Правительство России в целях предупреждения распространения на территории страны новой коронавирусной инфекции утвердило перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров). Указ опубликован на сайте правительства России.

Таким образом, в список товаров первой необходимости, состоящий из 23 пунктов, вошли товары для детей, мыло и моющие, чистящие и полирующие средства, а также санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, очки и линзы.

В утвержденный перечень также вошли товары и корма для животных, бензин, газ, автозапчасти, спички, свечи, кабельная продукция, бытовые приборы и оборудование для компьютера, инвентарь и предметы для садов и огородов, строительные инструменты и отделочные материалы.

Также к категории первой необходимости отнесены средства массовой информации, принадлежности для похорон и табачная продукция.

Напомним, ранее правительство России отменило ограничения на поставки товаров первой необходимости.

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