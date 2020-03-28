Москва, , 17:16 — REGNUM Глобалистские элиты перешли к публичной форме узурпации власти. Так депутат Государственной Думы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала статью экс-премьера Великобритании Гордона Брауна, призвавшего к созданию временного глобального правительства («global government») для преодоления двойного медицинского и экономического кризиса, вызванного пандемией.

По словам Паниной, Браун — яркий представитель глобалистской финансовой закулисы, и его заявления, так или иначе, наводят на мысль о неслучайности пандемии. При этом показательно, что действующего президента США — страны, которую со времен окончания Второй мировой войны считают лидером Западном мира, в статье Брауна именуют лишь «преодолимым препятствием» на пути реализации плана создания global government.

«Этот проект — очередная попытка навязать всей планете мировое правительство с чрезвычайными полномочиями в ситуации, когда люди напуганы и не знают, что им делать. Фактически это попытка спасти рушащийся глобалистский порядок», — заявила Панина.

При этом, по мнению Паниной, предложения Брауна противоречит уставу ООН и нормам международного права и служит проявлением стремления глобалистских элит к узурпации власти, принимающей уже откровенные, публичные формы.

«Никто не ставит под сомнение необходимость координации усилий в мировом масштабе, однако делать это необходимо на базе принципов международного права», — подчеркнула Панина. По мнению Паниной, примером такого подхода служит внесенная Россией 26 марта резолюция о принятии Декларации Генассамблеи ООН о солидарности в борьбе с коронавирусом.

По мнению политика, в этом документе изложен исчерпывающий перечень мер, предполагающих отказ от дискриминации отдельных стран и народов в связи с пандемией, отказ от торговых войн и односторонних санкций, помощь наиболее пострадавшим государствам, а также четко обозначена лидирующая роль ВОЗ в борьбе с эпидемией.

Таким образом, Россия предлагает усилить международные институты, которые глобалистская закулиса уже не один год разваливает всеми возможными способами.

«В сложившейся ситуации стало очевидно, что национальные государства в большей степени показали свою эффективность в борьбе с пандемией, в то время как наднациональные структуры ЕС демонстрируют беспомощность и бездействие. Путь, предложенный Россией, — это путь сотрудничества государств, уважающих гуманистические ценности и суверенитет друг друга.

Принятие российских предложений ГА ООН сделает возможным эффективное международное сотрудничество в борьбе с пандемией, для которого вовсе не требуется установление планетарной диктатуры, к которой призывает Браун», — констатировала Панина.