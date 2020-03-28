Киев, 28 марта 2020, 17:15 — REGNUM Главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ) назначен Руслан Хомчак. Соответствующий указ, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, опубликован на сайте главы государства.
«Назначить Хомчака Р.Б. главнокомандующим ВСУ», — говорится в документе.
Кроме того, Зеленский назначил Сергея Корнийчука новым главой генерального штаба ВСУ.
Как передавало ИА REGNUM, 17 марта и.о. главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова стала новым генеральным прокурором Украины.
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