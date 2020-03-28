28 марта 2020 | Время чтения 6 мин

Не получится ли так, что меры поддержки пойдут на далеко не самых дальновидных предпринимателей или не на самый перспективный бизнес, ведь, торговые центры последние годы росли как грибы, при наблюдающемся снижении платежеспособного спроса и роста числа онлайн-платформ, так или иначе влекущих снижение маржинальности бизнеса собственников торговых центров?!

Галина Смирнова, , 16:48 — REGNUM Судя по размещенной в официальном пресс-релизе Центробанка информации, ведомство позволит рядовым заёмщикам, а также самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям реструктуризировать задолженности в случае, если они окажутся в затруднительном финансовом положении вследствие коронавирусной пандемии. Судя по предстоящим выходным, которые пока по срокам можно сравнить с «новогодними каникулами» финансовая нестабильность грозит если не большинству россиян, то очень многим, особенно с учетом высокой закредитованности населения, которую ведомство отрицало в прошлом году.

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Меры ЦБ распространяются до конца сентября. Банк России рекомендовал финансовым организациям не просто отнестись с пониманием к ситуации заёмщиков, но и не начислять повышенные проценты, штрафы и пени. С учетом того, что ЦБ издал рекомендации, а не Приказ, думается, что их выполнение может быть рассмотрено финансовыми организациями как не обязательные мероприятия. Остаётся только надеяться, что регулятор сумеет не просто проконтролировать ситуацию должным образом, но и не допустить возможного игнорирования его рекомендаций.

Поскольку подобные послабления могут нанести урон самим финансовым организациям, то для сохранения их потенциала по кредитованию, ЦБ предусмотрел для них временные регулятивные послабления. Здесь, тоже остаётся лишь надеяться на то, что участие финансовых организаций в предоставлении помощи гражданам в рамках рекомендаций ЦБ, не только не отразится на их будущих финансовых показателях, но и в принципе не повлечет отзыва лицензий.

Кроме того, ЦБ обещает, что реструктуризация задолженностей не испортит кредитную историю таких заёмщиков. С этой целью регулятор уже не ограничился рекомендациями, а решил внести изменения в Федеральный закон «О кредитных историях», которые также предусматривают период с 1 марта по 30 сентября 2020 года. До момента внесения поправок в закон регулятор будет рекомендовать бюро кредитных историй не учитывать события реструктуризации долга по таким кредитам при формировании индивидуального рейтинга гражданина.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Далее Банк уточняет, какие именно меры он предлагает субъектам малого и среднего бизнеса. Во-первых, они распространяются на предприятия самых уязвимых отраслей экономики. К ним Банк отнёс бизнес, работающий в сфере транспорта и туризма, включая гостиничный бизнес, искусства, спорта, отдыха и развлечений, а также организации общественного питания, компании, чья деятельность касается организации конференций и выставок, арендодателей и субарендодателей нежилых зданий, в том числе выставочных залов, торгово-развлекательных площадей и помещений, в которых осуществляется непродовольственная розничная торговля. Кроме того, меры распространяются и на компании, предоставляющие образовательные и стоматологические услуги, осуществляющие розничную торговлю непродовольственными товарами. Банк поддержит их кредитами, в том числе с целью выплат заработной платы сотрудникам, а также для снижения нагрузки, связанной с обслуживанием бизнесом действующих кредитов.

Совокупный лимит, предусмотренный регулятором для оказания поддержки бизнесу, установлен в размере 500 миллиардов рублей. До 150 миллиардов рублей может быть направлено субъектам МСП с целью выплат заработных плат сотрудникам. Интересно, что ЦБ предоставит с этой целью кредиты банкам под 4% на год, а вот по каким ставкам уже банки будут предоставлять кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса и на какой срок — на год или полгода, большой вопрос!

Кроме того, ЦБ решил поддержать онлайн-торговлю, снизив с 15 апреля по 30 сентября, эквайринговые комиссии по онлайн-покупкам до значения «не более 1%». В настоящее время размер комиссии составляет 1,2−2,2% в зависимости от типа карты или категории товара. Скидка будет предоставлена торгово-сервисным предприятиям, занимающимся розничной продажей продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса. При этом данное снижение для бытовой техники, электроники и средств связи установлено при покупке товаров на сумму не более 20 тыс. рублей. Очевидно, что, эта мера принесет пользу сервисным платформам, позволив им еще больше укрепиться на рынке.

Кредит Дарья Антонова © ИА REGNUM

С учетом того, что сектор МСП до сих пор был для финансовых организаций самым лакомым кусочком в силу высоких ставок по предлагаемым им кредитам, разительно отличающихся от ставок для крупного бизнеса, то снижение ставки может оказаться для них существенной. Но недостаточной для выживания!

С другой стороны, возможность взять кредит под низкую ставку предоставляется, судя по формулировке ЦБ, не только на выплату зарплат. А значит, доступ к этим средствам могут получить предприятия МСП, в том числе и далеко не нуждающиеся, те, кто до сих пор предпочитает, например, «делать колбасу» руками нелегальных мигрантов, указывая в числе сотрудников пару своих родственников для вида легального ведения деятельности. Именно такие вот безответственные предприниматели создают угрозу не только для существования честных компаний с белыми зарплатами, но и в принципе несут опасность для экономики страны в целом. По сути, они создают конкуренцию честным компаниям, не только отнимая долю рынка за счет дешевой стоимости рабочей силы, но и выводя из оборота экономики реальные деньги, при этом, не неся полноценной ответственности перед бюджетом России! Те реальные российские деньги, которые зарабатывают честные граждане страны честным путем и, тратя их на покупку товаров или оплачивая услуги безответственных предпринимателей, выбывают с рынка России, не возвращаются в экономику обратно или возвращаются частично. Эти деньги не работают на ВВП страны. То есть предприниматели, по сути, изымая у населения деньги за свой товар, получают прибыль, не восполняя полноценно бюджет, заставляя государство искать средства для его пополнения из других источников, за счет того же честного бизнеса и населения. А сами «проматывают» их, пусть даже частично, на отдыхе за рубежом, опять же вывозя их из страны, не говоря уже о том, что мигранты также отправляют реальные рубли к себе на родину!

Поэтому очень важно понимать по какому принципу будут кредитоваться предприятия малого и среднего бизнеса, чтобы помощь пошла тем, кто в ней действительно нуждается, а не тем, кто только заявляет о нужде, но не является нуждающимся!

Полупустая кофейня Дарья Драй © ИА REGNUM

Или приведем ситуацию, в которой речь идет о честном бизнесе. Так, например, в рамках мер поддержки ЦБ она предусмотрена и для таких предприятий сектора МСП, как торгово-развлекательные центры, которые, как мы понимаем, зарабатывают на сдаче в аренду площадей другим организациям МСП. То есть, и те и другие могут, по сути, получить одинаковую помощь. При этом арендаторы, получив недорогой кредит, смогут оплатить аренду помещений, а значит, арендодатель по определению уже не должен испытывать трудностей, но, тем не менее, он всё же будет иметь возможность взять тот же самый недорогой кредит.

Не получится ли так, что меры поддержки пойдут на далеко не самых дальновидных предпринимателей или не на самый перспективный бизнес, ведь, торговые центры последние годы росли как грибы, при наблюдающемся снижении платежеспособного спроса и роста числа онлайн-платформ, так или иначе влекущих снижение маржинальности бизнеса собственников торговых центров?! Ведь, было очевидно, что перспективы этого вида бизнеса становятся всё уже и уже, но строить торговые площади продолжали. Или, не получится ли так, что бизнес будет поддержан в городах-миллиониках, где предприниматели имеют более громкий голос в силу территориальной возможности достучаться до власти, а бизнес в маленьких городах или и вовсе на селе, останется за бортом?