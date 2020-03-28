Сухум, , 16:50 — REGNUM Указ о закрытии границы с Россией в связи с угрозой распространения коронавируса подписал исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба администрации президента Республики.

Граница будет закрыта на период с 28 марта по 20 апреля. Пересекать её разрешено только гражданам Абхазии и командированным гражданам РФ.

Кроме этого, границу смогут пересечь работники дипломатических учреждений, аккредитованных в стране, военнослужащие пограничного управления ФСБ РФ в Абхазии и объединённой российской военной базы, а также водители грузовых транспортных средств, осуществляющих международные перевозки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с угрозой коронавируса на территории Абхазии. Соответствующий указ подписал врио президента Республики Валерий Бганба.

Стоит отметить, что в Абхазии в настоящее время не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

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