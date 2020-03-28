Триполи, , 16:45 — REGNUM Правительство национального согласия (ПНС) Ливии сообщило о прибытии на авиабазу Ливийской национальной армии (ЛНА) трех военных грузовых самолетов из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом 28 марта сообщает Anadolu Ajansi.

В заявлении ПНС говорится, что самолеты вылетели с авиабазы в Абу-Даби и прибыли на авиабазу Аль-Хадим в городе Аль-Мардж.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда после вторжения в страну вооруженных сил НАТО был убит ее лидер Муаммар Каддафи.

В настоящее время государство фактически расколото на несколько противоборствующих анклавов, ПНС и ЛНА наиболее влиятельные из них.

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