Вашингтон, , 22:39 — REGNUM Специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричард Гренелл 27 марта выступил с интервью для албанского телевизионного канала T7, особое внимание в ходе которого было уделено вопросу о пошлине 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Пошлина была введена правительством Рамуша Харадиная в ноябре 2018 и уже частично отменена правительством Альбина Курти.

Американский дипломат заявил, что в ходе личной встречи «Курти смотрел в глаза и заявил, что они отменят пошлину». По словам Гренелла, «пошлина 100%, которую до сих пор сохраняет господин Курти, вредит экономике и народу Косово.

«Не стоит ожидать от нас, Соединенных Штатов, что мы продолжим поддерживать политику, которая вредит людям и препятствует созданию рабочих мест», — заявил Гренелл.

В ходе интервью дипломат вновь подтвердил, что он не осведомлен о наличии какого-либо плана территориального обмена между Косово и Сербией в Вашингтоне.

Напомним, ещё до вынесения ему вотума недоверия премьер-министр Косово Альбин Курти 22 марта отменил пошлину на сырье из Сербии и Боснии и Герцеговины и анонсировал полное снятие пошлины 1 апреля.

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