Киев, , 15:32 — REGNUM О положительном результате теста на коронавирус сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход. Об этом 28 марта она написала на своем telеgram-канале.

«Сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус Covid 19», — сообщила политик.

Скороход обратилась ко всем близко контактировавшим с ней с просьбой уйти на самоизоляцию сроком на две недели. Основным симптомом, который депутат выявила у себя, по ее словам является потеря обоняния.

«Основной признак у меня — не чувствую никаких запахов», — написала Скороход.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что в случае смерти кого-либо из народных избранников от осложнений коронавируса, его место в Раде займет другой депутат согласно партийному списку.