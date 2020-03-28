Москва, , 14:49 — REGNUM Член Совфеда Сергей Калашников просит Минздрав России отправить на удалённую работу сотрудников научных подразделений медицинских учреждений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта, соответствующую телеграмму направил Калашников в адрес главы Минздрава Михаилу Мурашко.

«В мой адрес поступают многочисленные обращения сотрудников научных подразделений медицинских учреждений в связи с отказами в переводе их на работу на дому. В частности, из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, Эндокринологического научного центра РАМН, МНИОИ им. П.А. Герцена», — сообщил Калашников.

Руководители учреждений ссылаются на отсутствие указаний из Минздрава России, отметил сенатор. В то же время в указе сказано — за исключением учреждений здравоохранения — вот их и не отпускают по домам.

«Люди жалуются на Минздрав, говорят, что Минздрав к решению проблемы подходит формально, по-чиновничьи, бездушно. Недоумевают, мол как же так, Минздрав, который должен бороться с коронавирусом, заставляет ходить на работу людей, которые не имеют никакого отношения к работе медучреждений! Где логика?» — задаёт вопрос парламентарий.

На фоне коронавируса работодателей России рекомендовали перевести работников на удаленную работу.