28 марта 2020 | Время чтения 6 мин

Мы должны понимать, что на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной коронавирусной пандемией, мир стремительно меняется. Однако нет сомнения в том, что наша Россия преодолеет все испытания, как это было не раз в отечественной истории, выйдет из кризиса Россия обновленной, сплоченной и уверенной в своем будущем.

Фёдор Пашин, , 21:32 — REGNUM Президент Владимир Путин выступил в лучших отечественных традициях — в самых кризисных ситуациях обращаться напрямую к народу. Верховный главнокомандующий еще раз продемонстрировал, что он уверенно стоит на страже интересов страны и общества, давно уже не является заложником придворной плутократии и олигархических элит, всегда готов напрямую обратиться к народу.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В своем обращении к гражданам страны глава государства еще раз продемонстрировал готовность взять всю ответственность в стране на себя, максимально поддержать население, призвал к единству и солидарности», — считает эксперт Фонда содействия общественной дипломатии Федор Пашин.

ИА REGNUM: Что является главным для общества в президентском обращении?

— Наш президент с первых дней нахождения у власти постоянно на виду, он в гуще событий и народа, держит руку на пульсе ситуации в стране. Нынешнее его обращение к гражданам было, как всегда, своевременным, содержательным и конкретным, с прицелом на дальнейшие меры по удержанию стабильности и порядка.

В своем обращении к гражданам России глава государства еще раз продемонстрировал готовность взять всю ответственность в стране на себя, максимально поддержать население, призвал к единству и солидарности граждан.

В выступлении президента рефреном прозвучало подтверждение взятого нового курса на расторжение всех кабальных обязательств, ранее навязанных извне, отдание приоритета национальным интересам, последовательное упрочение суверенитета страны, стабильное поступательное развитие во благо гражданского общества.

Обращение Владимира Путина к гражданам России Kremlin.ru

Свидетельством тому слова главы государства о восстановлении общей справедливости, когда речь идет об обложение адекватным налогом всех выплат доходов, в виде процентов и дивидендов уходящих из России за рубеж, в офшорные юрисдикции. Этот шаг стоит в одном ряду с другими мерами по дальнейшему укреплению суверенитета страны.

ИА REGNUM: Такого рода решения не могут не вызвать противодействия со стороны противников нового курса президента на упрочение суверенитета, враждебных сил внешнего влияния. Что этому можно противопоставить?

— Собака лает, караван идет — так звучит наша русская пословица. Если бы Россия постоянно держала голову с поворотом на Запад, как это было еще недавно, в эпоху Горбачева и Ельцина, она бы так и не приподнялась с колен, не добилась того, что реально достигнуто, кто бы как ни критиковал власти. Страна себя сегодня чувствует несравнимо увереннее, чем прежде, демонстрирует готовность перед лицом нынешних угроз и вызовов.

Целесообразно и дальше повышать эффективность управления государственными и общественными институтами власти с учетом кризисной ситуации в стране и мире. Прежде всего необходимо восстановить полный суверенитет над организационно-концептуальными, финансово-экономическими и информационно-культурными механизмами управления.

Мужчина в медицинской маске Дарья Драй © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Можно более подробно детализировать Ваши предложения?

Во-первых, речь должна идти об оптимизации структур власти с учетом решаемых задач, повышении требований к современным кадрам, долгосрочном планировании, определении программ и концепций развития страны с опорой на собственные силы в интересах государства, во благо народа.

Во-вторых, последние шаги нашего президента свидетельствуют о готовности внести существенные изменения в проведение финансово-экономического курса страны. И об этом сегодня идет самая острая дискуссия в обществе. Не сомневаюсь, что за уже принятыми мерами последуют новые, более решительные.

Нынешние форс-мажорные обстоятельства, вызванные ситуацией с коронавирусом и падением глобальных рынков, не оставляют нам другого выхода, кроме как взять под полный контроль финансово-экономические инструменты управления государством и обществом. Наступает время мобилизационной и самодостаточной экономики. Россия, одна седьмая часть света, как никто другой должна использовать свои геодемографические преимущества.

ИА REGNUM: Почему в нынешней ситуации особо остро встает вопрос об информационно-культурной безопасности государства и общества?

— В настоящее время против России, наряду с другими странами мира, развязана беспрецедентная гибридная агрессия. Инструменты «мягкой силы», к которым относятся не только медиа и интернет, но и дипломатия, культурная сфера и другие, выступают в качестве главной ударной силы. Нынешняя информационно-виртуальная пандемия вокруг коронавируса находится в том же ряду.

Количество упоминаний этой угрозы многократно превышает объемы информации о других, ранее имевших место эпидемиях (эбола, «птичий грипп» и т. п.). Подобная вирусная информация распространяется затем, чтобы, как пишут СМИ, отвлечь граждан от других, не менее важных проблем, в том числе стремления заинтересованных сил в мире подорвать глобальную стабильность на Земле.

В своем выступлении президент обошел стороной информационную проблему, но подспудно она присутствовала в обращении к гражданам. Дело в том, что сегодня на первый план выходят задачи обеспечения информационной безопасности государства, сохранения морально-психологического здоровья граждан страны. Наконец, речь должна идти о высших интересах выживания и самосохранения уникальной российской цивилизации перед лицом угроз.

Концерта нет Дарья Драй © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Как можно оценить попытки некоторых СМИ раздуть панику на фоне эпидемии коронавируса и падения курса рубля?

— Недопустимо, когда в информационном пространстве страны преобладает подрывной контент в виде разного рода инсинуаций, измышлений, фейков, обществу навязываются идеалы массовой культуры, потребления и гедонизма. В интересах государства, во благо народа могут и должны развиваться не только СМИ, но и кино, театр, литература, искусство и т. д. Даже реклама не может продвигать товары и услуги во вред национальному потребителю.

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации не раз обращала внимание на необходимость укрепления информационно-культурного суверенитета страны. Недопустимо, чтобы информация и культура подрывали стабильность, государственные устои и вековые традиции солидарности, дезинформировали и дезориентировали граждан.

Без решения этой чрезвычайно актуальной проблемы просто невозможно эффективно проводить государственную политику в интересах народа, консолидировать и мобилизовать общество перед лицом вызовов, противостоять гибридной агрессии извне. Безусловное обеспечение общенационального единства граждан страны на основе русской лингвокультурной солидарности может и должно составить содержание информационно-культурной политики государства.

ИА REGNUM: Можно ли предполагать, что в дальнейшем, если ситуация с коронавирусом и финансово-экономическим кризисом будет осложняться, государство пойдет на введение чрезвычайного положения?

— Нынешняя обстановка в стране, которая остается более стабильной, нежели во многих других государствах мира, позволяет президенту ограничиваться принятыми конкретными мерами. Внятное, спокойное и уверенное обращение главы государства — это лучшая терапия против возникновения и нарастания психоза, ясный посыл обществу, что ситуация под контролем, прозрачный намек элитам не беспокоиться по поводу транзита власти.

Пассажиры в общественном транспорте Дарья Драй © ИА REGNUM

Президент перенес сроки голосования по внесению изменений в Конституцию в связи с коронавирусом. Полагаю, когда мы справимся с этой бедой, поддержка гражданами нужных изменений будет еще больше.

В случае осложнения обстановки в стране ничто не помешает Верховному главнокомандующему пойти на введение чрезвычайного положения, отдельные его элементы уже могут действовать. Полагаю, что в нынешнем своем состоянии силовые структуры успешно выполнят все поставленные задачи, обеспечат нормальную жизнедеятельность в стране, не допустят подрыва государства извне.

Мы должны понимать, что на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной коронавирусной пандемией, мир стремительно меняется. Однако нет сомнения в том, что наша Россия преодолеет все испытания, как это было не раз в отечественной истории, выйдет из кризиса Россия обновленной, сплоченной и уверенной в своем будущем.