28 марта 2020 | Время чтения 3 мин

Станислав Стремидловский, , 11:10 — REGNUM



Американский геополитик Питер Зейхан, комментируя в контексте распространения коронавируса «мрачное ближайшее будущее Европы», нашел самое слабое место обороны европейцев от пандемии: все сводится к деньгам, точнее, к евро. Он напоминает, что наличие «собственной валюты позволяет США печатать столько денег, сколько они хотят», используя доллары для финансирования своих собственных расходов, не обращая внимание на дефицит бюджета. Во второй неделе апреля американцы закачают более 2 трлн долларов финансовой помощи, или примерно 10% ВВП, что ошеломляет воображение. «И это не последнее подобное вливание, ждите еще одного где-нибудь летом, — пишет Зейхан. — Европе не хватает такой мощи и гибкости».

Проблема в том, что европейские государства не могут печатать валюту, отмечает американский эксперт. Если они хотят тратить деньги при дефиците бюджета, то должны сами собрать средства. На это нужно время, нужны инвесторы, готовые передать свои накопления в руки правительств. При этом ЕС так и не оправился по-настоящему от финансового кризиса 2008 года. Поэтому даже если Европейский центральный банк пойдет на выпуск специальных «антикоронавирусных» облигаций, непонятно, кто их будет покупать. Германия могла бы, но вряд ли захочет. Италия или Греция если и захотят, то не смогут по причине отсутствия средств. Необходимость согласовывать действия на совещаниях министров финансов и глав правительств стран еврозоны приводит к потере времени, ведь «во время финансового кризиса 2008 года американцы за три недели реализовали больше мер по смягчению последствий, чем европейцы за девять лет», а «на сей раз американцы сделали за 48 часов больше, чем за все время финансового кризиса». Выживать в итоге европейцам приходится самостоятельно и получается, что богатые страны имеют возможность помочь своему бизнесу в отличие от бедных. А общего решения как не было, так и нет.

Правоту этих слов показал экстренный саммит лидеров ЕС, посвященный восстановлению экономики. Они так и не смогли договориться. Конкретное предложение о выпуске первой в истории Союза бондов социальной стабильности с целью привлечения кредитов на равных условиях и под общие гарантии не получило одобрения. Его не поддержали как доноры (Германия и Нидерланды), так и потенциальные реципиенты (Италия). Более того, в публичное пространство прорвались склоки и обвинения. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта набросился на министра финансов Нидерландов Нидерландов Уопке Хекстра. Как сообщает портал Politico, Хекстра призвал расследовать, почему некоторые страны не имеют достаточной «финансовой подушки» для маневров. В ответ Кошта заявил, что «это заявление вызывает отвращение в рамках Европейского союза» и «ни у кого больше нет времени слушать голландских министров финансов, как это было в 2008, 2009, 2010 годах и так далее». Португальца поддержала Испания, попрекнув Хекстру провоцированием ссоры между европейскими Севером и Югом, «которая вновь вскрыла раны, все еще не зажившие после долгового кризиса еврозоны десять лет назад».

Эксперты предупреждают, что отсутствие солидарности приведет к распаду еврозоны. По мнению профессора Колумбийского университета Адама Туза и профессора Боннского университета Мориса Шуларика, то, «чего не смог сделать финансовый кризис 2008 года, сделает COVID-19». Об этом же говорит и исполнительный директор брюссельского аналитического центра CEPS Карел Ланну, а профессор Университета Монаша в Австралии Джованни ди Льето отмечает, что «еврозона находится в большой опасности», учитывая надвигающийся спад экономики, и «это может подпитывать риторику антиевропейских политиков». Из таких апокалиптических прогнозов можно сделать два противоположных вывода. Первый: члены ЕС проявят сплочение и предоставят чрезвычайные полномочия Европейскому центральному банку, обязавшись беспрекословно выполнять его инструкции в этот период, а также решат в будущем передать больше полномочий с национального уровня на уровень Еврокомиссии и аналогичных структур. Второй: по мере раскручивания депрессии какая-то из стран еврозоны не выдержит и начнет снова печатать свою национальную валюту, чтобы хотя бы так залить водой бушующий пожар. Кто, когда и где в ЕС первым вступит на этот путь? Валютные спекулянты дорого бы заплатили за ответ.