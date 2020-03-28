Багдад, , 11:09 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» восьмерых членов Рабочей партии Курдистана во время спецоперации на севере Ирака, об этом 28 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в провинции Северный Дахух, где курдские повстанцы имели укрытия.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается физическое устранение противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Пятеро курдских повстанцев убиты в Сирии турецкими военными