Киев, , 11:11 — REGNUM Деньги, полученные Украиной от Международного валютного фонда в случае принятия ею закона о продаже ее земельных ресурсов не спасут страну от дефолта, а станут лишь «глотком воздуха перед смертью», заявила 27 марта бывший депутат Рады Надежда Савченко в эфире украинского телеканала NewsOne.

«Нужно понимать, что это (деньги, полученные страной после принятия закона о продаже земельных ресурсов — ИА REGNUM) действительно разовая доза, которая… даст вам еще один глоток воздуха перед смертью, поэтому нужно думать. Сейчас, когда затруднительно, одалживать деньги не у кого. И отдавать их нечем», — подчеркнула Савченкко.

Савченко отметила, что государство может найти резервы для поддержания экономики Украины.

«Первое это не нужно например сейчас отдавать банк Коломойскому (олигарху Игорю Коломойскому — ИА REGNUM) и не возвращать ему деньги с госбюджета за этот банк. Вот это вам нашли какую-то часть резервов и также поискать их в коррупционных схемах Украины, использовав для этого в конце концов государственный механизм принуждения, наведения справедливости и порядка. Но никак не продавать последнее, что у нас есть», — подытожила экс-депутат.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина не рассматривает возможность дефолта и рассчитывает на увеличение кредитования от МВФ.