Берлин, , 08:18 — REGNUM Глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст раскритиковал власти США за сохранение своей санкционной политики на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США даже в период пандемии не отказываются от политики односторонних санкций. В Вашингтоне всерьез рассматривают введение новых санкций против России для того, чтобы попытаться заставить Москву пойти на невыгодное для нее соглашение с Саудовской Аравией по стабилизации рынка нефти.

Напомним, что цены на нефть упали почти в два раза из-за пандемии коронавирусной инфекции и развала соглашения ОПЕК+ об ограничении уровня добычи.

Эрнст подчеркнул, что властям США в условиях пандемии следовало бы договариваться о взаимных компромиссах, а не ужесточать санкции.

«Вместо того, чтобы договариваться о взаимных компромиссах и таким образом вносить вклад в мирное мировое сообщество, США пытаются через свою политику санкций навязывать свою волю в одностороннем порядке другим и ставить их в невыгодное положение в пользу экономики США», — сказал глава комитета бундестага.

Весь подход США по защите своих экономических и геополитических интересов посредством политики санкций давно уже неприемлем, подчеркнул германский политик.

Также Эрнст отметил, что с приходом к власти Дональда Трамп санкционная политика США лишь ужесточилась и Вашингтон начал вводить санкции уже даже против тех стран, которые считали себя партнерами Соединенных Штатов.

В условиях пандемии такая безответственная политика Вашингтона в конечном счете уносит жизни.

«Снятие санкций, а никак не их продление, является требованием часа, и я очень надеюсь, что до этого понимания созреют в правительстве ФРГ и в остальной части ЕС», — сказал Эрнст.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе саммита «Большой двадцатки» призвал ключевые страны мира отказаться от политики санкций хотя бы на время пандемии.