Берлин, , 07:53 — REGNUM Попытки США навязать свои интересы путём введения санкций во время пандемии коронавируса неприемлемы, заявил глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Вместо того, чтобы договариваться о взаимных компромиссах и таким образом вносить вклад в мирное мировое сообщество, США пытаются через свою политику санкций навязывать свою волю в одностороннем порядке», — цитирует РИА Новости немецкого парламентария.

По его словам, экономические атаки США участились с приходом к власти президента Дональда Трампа, и со временем они становятся только хуже, поскольку используются в отношении стран, «которые фактически считают себя партнёрами США».

Ранее, напомним, в Вашингтоне допустили возможность дипломатического давления на Саудовскую Аравию и введение санкций против России для стабилизации цен на нефтяном рынке.

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