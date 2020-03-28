Вашингтон, , 05:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал фейком сообщения о приостановке действия пошлин на импорт в связи с пандемией коронавируса нового типа. Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе брифинга в Белом доме.

«Просто очередные фейковые новости», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что все просьбы по отмене или приостановке пошлин его администрация игнорирует. Трамп добавил, что в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином эта тема даже не затрагивалась.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждалось, что власти США планируют приостановить взимание пошлин на импорт товаров в Соединенные Штаты на три месяца. Соответствующую меру якобы собирались принять из-за ущерба экономике, нанесенного пандемией коронавируса нового типа.