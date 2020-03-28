Иерусалим, 28 марта 2020, 05:10 — REGNUM Вооруженные силы Израиля нанесли ответный удар по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.
«Самолет и танк ЦАХАЛ и нанесли удар по подземным объектам, а также военным постам в северной части сектора Газа, принадлежащим ХАМАС», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильские военные заявили о ракете, выпущенной по территории Израиля из сектора Газа. Подробностей атаки не приводилось.
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