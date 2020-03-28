Вашингтон, , 04:29 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео приветствовал новую операцию Евросоюза по обеспечению эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию в ходе телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом 27 марта сообщила журналистам глава пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

В ходе разговора дипломаты также обсудили ситуацию в Венесуэле и Сирии. Кроме того, Помпео отметил, что обе стороны заинтересованы в евроатлантической интеграции Албании и Северной Македонии.

Накануне европейские информагенства сообщили, что Евросоюз в конце марта приступит к новой военно-морской операции в Средиземном море. Она получила название «Ирини». Предполагается, что операция будет направлена на контроль за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

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