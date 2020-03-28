Анкара, 28 марта 2020, 03:58 — REGNUM Министр транспорта Турции Мехмет Кахит Турхан был снят с поста указом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующий указ опубликовала Official Gazette.
Согласно указу, на должность главы турецкого минтранса назначен Адиль Караисмаилоглу. Подробностей смены министра не приводится. Представитель турецкого минтранса подтвердил смену руководителя, однако не предоставил подробностей перестановки.
Отмечается, что Турхан был назначен на должность министра транспорта в июле 2018 года. Ранее он занимал должность главы управления железных дорог Турции.