Каракас, , 02:32 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем по вопросу помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, говорится в официальном заявлении главы венесуэльского МИД Хорхе Арреасы.

«Президент Мадуро поблагодарил генсекретаря за включение Венесуэлы в число стран, которые получат помощь со стороны ООН в рамках плана гуманитарного реагирования на COVID-19», — говорится в заявлении.

Также Мадуро поприветствовал призыв Гутерриша отменить ряд санкций в отношении государств. В ходе переговоров также обсуждалась важность международного сотрудничества с Китаем, Россией и Кубой, проявившими чувство солидарности в критической для мира ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала верными действия законных властей Венесуэлы по борьбе с распространением коронавируса нового типа. Она подчеркнула, что президент страны Николас Мадуро берет ответственность за ситуацию в стране и вводит ряд эффективных мер по борьбе с инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ назвали верными действия правительства Мадуро в условиях пандемии