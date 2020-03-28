Киев, , 01:13 — REGNUM Украине нужен жёсткий карантин в течение четырёх недель, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 28 марта в эфире телеканала «Украина».

"Я считаю, что Украине нужен полный локдаун, как минимум, на четыре недели. Объясню почему: коэффициент заражения одного больного человека составляет 2,2%. Это пандемия. Для того чтобы пандемия прекратилась, нужно уменьшить с 2,2% до 1,3%», — рассказал парламентарий.

Так называемый «локдаун» предусматривает ограничение передвижения людей по улицам, закрытие границ, остановка всех предприятий, кроме жизненно необходимых, то есть фактически то, что было применено в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на полночь 28 марта на Украине зафиксированы 310 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых 92 — за минувшие сутки.

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