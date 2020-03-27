Минск, , 23:58 — REGNUM Российские авиаперевозчики будут по возможности эвакуировать граждан Белоруссии из третьих стран, заявил 27 марта посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в интервью телеканалу ОНТ.

«Все российские авиаперевозчики ориентированы на допуск по возможности белорусских пассажиров, как граждан Союзного государства, на те рейсы, которые осуществляют российские авиакомпании, вывозя российских граждан из третьих стран», — рассказал он.

Мезенцев отметил, что рейсы авиакомпании «Белавиа» разрешены все рейсы в Москву для того, чтобы граждане Белоруссии могли беспрепятственно улететь из Москвы домой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия и Белоруссия договорились о порядке вывоза граждан Белоруссии из третьих стран. Их будут вывозить наравне с гражданами РФ по спискам, подготовленным представительствами Белоруссии.

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