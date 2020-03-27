Москва, , 23:45 — REGNUM У границ России за неделю было замечено 25 иностранных самолётов, осуществлявших разведчику. Об этом сообщает 27 марта официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Отмечается, что за этот же период воздушную разведку вблизи российских границ также вели девять иностранных беспилотных летательных аппарата.

По информации оборонного ведомства, все самолёты и беспилотники находились на контроле российских радиолокационных станций, дежурными силами ПВО не было допущено нарушений государственной границы.