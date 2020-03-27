Москва, , 23:42 — REGNUM Действия законного правительства Венесуэлы по борьбе с распространением коронавируса эффективны и осуществляются в интересах народа, сообщила 27 марта журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат сравнила работу законной власти Венесуэлы в лице президента Николаса Мадуро и его правительства с действиями прозападной оппозиции.

Захарова «Применительно к Венесуэле мы всё чётче видим, кто в действительности берёт на себя ответственность за эту страну».

Захарова «Правительством Мадуро, несмотря на крайне сложные экономические условия, предпринимаются последовательные и эффективные меры, направленные на распространение вируса».

Захарова отметила, что Мадуро держит вопрос борьбы с COVID-19 под личным контролем, регулярно информирует сограждан о развитии ситуации и о предпринимаемых властями шагах.

Захарова «Ведётся активная работа с международными партнёрами и организациями, способными и готовыми, к сожалению, в отличие от МВФ, не играть в политические игры, а реально помочь венесуэльскому народу».

Что касается оппозиции в лице Хуана Гуайдо, с этой стороны звучат призывы усиления санкционного давления против страны и «организации некоей гуманитарной помощи на одним им известных условиях».

Захарова «Это в тот момент, когда все силы должны консолидироваться на помощь венесуэльцам».

Напомним, в Венесуэле коронавирус выявлен у 107 человек. 27 марта в стране был зафиксирован летальный исход заражения вирусом SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый человек умер от коронавируса в Венесуэле