Москва, 27 марта 2020, 23:42 — REGNUM Действия законного правительства Венесуэлы по борьбе с распространением коронавируса эффективны и осуществляются в интересах народа, сообщила 27 марта журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российский дипломат сравнила работу законной власти Венесуэлы в лице президента Николаса Мадуро и его правительства с действиями прозападной оппозиции.
Захарова отметила, что Мадуро держит вопрос борьбы с COVID-19 под личным контролем, регулярно информирует сограждан о развитии ситуации и о предпринимаемых властями шагах.
Что касается оппозиции в лице Хуана Гуайдо, с этой стороны звучат призывы усиления санкционного давления против страны и «организации некоей гуманитарной помощи на одним им известных условиях».
Напомним, в Венесуэле коронавирус выявлен у 107 человек. 27 марта в стране был зафиксирован летальный исход заражения вирусом SARS-CoV-2.
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