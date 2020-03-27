Приштина, , 23:37 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти поздравил Северную Македонию с официальным вступлением в НАТО 27 марта.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова Курти:

«Сегодня наш сосед (Северная Македония, — ИА REGNUM) стала тридцатым членом НАТО, военного альянса, который предоставляет безопасности и защиту демократиям. Для Косово это счастливое событие, поскольку оно делает соседство ещё более безопасным и отвращает возможность интервенций со стороны других держав. Это позитивное событие также и для албанцев в целом, поскольку Северная Македония — это государство, где проживает много наших собратьев.

В качестве и.о. премьер-министра Косово я поздравляю институты и граждан Северной Македонии с этим шагом вперед, при этом я выражаю убежденность в том, что не заставит себя долго ждать и вступление Косово в НАТО, с которым мы поддерживаем блестящие стратегические отношения».

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