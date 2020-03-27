Киев, , 23:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «земельном» законопроекте, который был согласован 27 марта на заседании фракции «Слуга народа».

Он напомнил, что Международный валютный фонд требует от Украины принять законопроекты о земле и о национализированных банках.

«Мы договорились, что государственную землю мы сейчас продавать не будем. Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 га, для юридических это будет второй этап, который будет введён с 2024 — там будет до 10 тыс. Первый этап — для физических лиц, для украинцев, 100 га на человека», — рассказал Зеленский.

Он выразил надежду, что указанные законы будут рассмотрены в понедельник 30 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский рассказал, что в случае принятия двух законопроектов, международные кредиты для Украины могут составить до $10 млрд.

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