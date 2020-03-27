Киев, 27 марта 2020, 23:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал оказать поддержку жителям Украины, потерявшим работу, а также бизнесу, пострадавшему от карантина. Об этом он заявил 27 марта перед заседанием парламентской фракции «Слуга народа».
Зеленский также призвал бизнесменов не увольнять людей.
Как сообщало ИА REGNUM, по оценке экспертов, за время карантина число безработных на Украине увеличилось более чем на 200 тыс. человек и достигло показателя 2−2,2 млн человек.
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