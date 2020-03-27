Киев, , 23:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал оказать поддержку жителям Украины, потерявшим работу, а также бизнесу, пострадавшему от карантина. Об этом он заявил 27 марта перед заседанием парламентской фракции «Слуга народа».

«В ближайшее время будут программы поддержки разным людям, как пенсионерам, так и тем, кто потерял свои рабочие места», — рассказал он.

Зеленский также призвал бизнесменов не увольнять людей.

«Будет разработана детальная программа. Будем поддерживать малый и средний бизнес», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценке экспертов, за время карантина число безработных на Украине увеличилось более чем на 200 тыс. человек и достигло показателя 2−2,2 млн человек.

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