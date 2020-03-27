Киев, , 23:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине появится достаточное число медицинских масок. Высказывание прозвучало на брифинге 27 марта после заседания парламентской фракции «Слуга народа».

«Поверьте, нет масок. Ничего нет во всем мире. У нас всё будет… Всё будет, будут маски. В первую очередь всё это будет отправлено в больницы, а потом уже всё это будет в аптеках», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что украинская авиация, включая президентский борт, каждый день возит медицинские грузы, а некоторые пассажирские самолёты приходится использовать в качестве грузовых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что добился от МВФ увеличения размеров кредита Украине до $8 млрд.

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