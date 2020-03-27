Приштина, , 22:40 — REGNUM 27 марта правительство Косово, продолжающее выполнение своих обязанностей и после вынесения вотума недоверия, опубликовало сообщение для СМИ, в котором комментируется заявление США по Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в правительстве Косово заявление США расценили как подтверждение того, что США окажет поддерживать Косово в борьбе с коронавирусом.

«Для правительства Республики Косово весьма важен тот факт, что в Совместном заявлении говорится о том, что секретного плана по изменению границ (между Сербией и Косово) нет, и что специальный представитель президента Ричард Гренелл не видел и не обсуждал подобный план», — говорится в заявлении.

Однако в правительстве Косово подчеркнули, что неоднократно повторяемые президентами Косово и Сербии Хашимом Тачи и Александром Вучичем призывы к болезненному поиску компромисса, то есть к коррекции границ между Сербией и Косово, а также тот факт, что президенты нередко проводили встречи без международного посредничества, заставляют воспринимать участие Тачи в диалоге как угрозу.

В заявлении отмечается, что согласно Конституции Косово руководство диалогом между Сербией и Косово должно принадлежать правительству Косово и проходить под руководством премьер-министра.

«Но для нас постоянные призывы президентов Тачи и Вучича (болезненные компромиссные границы, север как дар Ранковича, разграничение и т. Д.) Продолжают оставаться угрозой, и с августа 2018 года они повторялись двумя президенты, которые вступили в короткие контакты друг с другом без международного посредничества. В ответе действующего правительства также подчеркивается, что диалог между Косово и Сербией должен возглавляться правительством, а именно премьер-министром Республики Косово, в соответствии с конституционными принципами Республики Косово.

Напомним, ранее представитель президента США по диалогу между Сербией и КосовоРичард Гренелл,посол США в Приштине Филип Коснетт и Специальный представитель Государственного департамента США по Западным БалканамМэттью Палмервыступили с совместным заявлением по Косово, в котором заявили, что у США нет тайного плана территориального обмена между Косово и Сербией.

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