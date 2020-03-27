Москва, 27 марта 2020, 22:34 — REGNUM Россия рассчитывает, что Турция приложит все усилия, чтобы провести в сирийском Идлибе разделение умеренной вооружённой оппозиции от террористов, сообщила 27 марта журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Говоря об очередной атаке террористов в Сирии, которая произошла 14 марта, когда были захвачены офисы сирийского Красного креста, разграблено имущество, захвачены сотрудники организации, Захарова сказала:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД РФ заявили, что боевики в Идлибе всячески препятствуют совместному патрулированию России и Турции и работе по созданию коридора безопасности.
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