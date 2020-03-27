Москва, , 22:34 — REGNUM Россия рассчитывает, что Турция приложит все усилия, чтобы провести в сирийском Идлибе разделение умеренной вооружённой оппозиции от террористов, сообщила 27 марта журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Говоря об очередной атаке террористов в Сирии, которая произошла 14 марта, когда были захвачены офисы сирийского Красного креста, разграблено имущество, захвачены сотрудники организации, Захарова сказала:

«В этой связи мы рассчитываем, что турецкие партнёры продолжат усилия по отмежеванию умеренных от экстремистов и примут меры для нейтрализации последних».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД РФ заявили, что боевики в Идлибе всячески препятствуют совместному патрулированию России и Турции и работе по созданию коридора безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия продолжает работать с Турцией по созданию коридора безопасности