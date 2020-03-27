Москва, , 22:18 — REGNUM Работа по созданию коридора безопасности в сирийской провинции Идлиб ведётся совместно российской и турецкой сторонами, сообщила 27 марта журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Создание коридора осуществляется вдоль трассы М4, ведётся работа по возобновлению транспортного сообщения по этой дороге.

Захарова «23 марта было успешное проведено второе совместное патрулирование участка трассы. При этом необходимо отметить, что радикальные группировки, остающиеся в районе дороги М4, всячески препятствуют работе российских и турецких военных. А именно — устраивают провокации, создают завалы, снимают дорожное полотно».

Захарова «Всё это является лишним подтверждением того, что в Идлибе хозяйничают отнюдь не умеренные оппозиционеры, как это хотят представить в некоторых западных столицах, а настоящие террористы, заряженные на насилие и кровопролитие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Идлибе боевики 25 марта взорвали мост на М4, в результате чего российским и турецким войскам затруднён доступ к трассе в районе Джиср-эш-Шугур.

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