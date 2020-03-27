Москва, 27 марта 2020, 22:18 — REGNUM Работа по созданию коридора безопасности в сирийской провинции Идлиб ведётся совместно российской и турецкой сторонами, сообщила 27 марта журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Создание коридора осуществляется вдоль трассы М4, ведётся работа по возобновлению транспортного сообщения по этой дороге.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Идлибе боевики 25 марта взорвали мост на М4, в результате чего российским и турецким войскам затруднён доступ к трассе в районе Джиср-эш-Шугур.
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