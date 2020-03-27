Киев, , 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.

«Мы договорились об увеличении программы с МВФ, ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития — ИА REGNUM) и рядом стран. Я каждый день с ними разговариваю. Мы можем минимум получить увеличение до $8 млрд от МВФ, и вместе со Всемирным банком до $10 млрд», — рассказал он.

Зеленский отметил, что внеочередное заседание Верховной рады состоится в понедельник 30 марта, а спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что в данный момент обсуждается место проведения заседания — сессионный зал или внутренний дворик парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Зеленского заявила, что украинские власти не рассматривают вариант дефолта, поскольку он сильно ударит по населению страны.