Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
Зеленский отметил, что внеочередное заседание Верховной рады состоится в понедельник 30 марта, а спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что в данный момент обсуждается место проведения заседания — сессионный зал или внутренний дворик парламента.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Зеленского заявила, что украинские власти не рассматривают вариант дефолта, поскольку он сильно ударит по населению страны.