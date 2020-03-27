Приштина, , 22:17 — REGNUM Спустя два дня после вынесения вотума недоверия правительству Косово президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи сообщил, что с понедельника 30 марта он начнет проводить политические консультации с партийными лидерами. Целью данных консультаций является формирование нового правительства Косово в обход выборов.

Заявления Тачи прокомментировала министр юстиции Косово в правительстве Альбина Курти Альбулена Хаджиу. Ее слова приводит албанское новостное агентство Telegrafi:

«В это трудное время, когда мы боремся с вирусом COVID — 19, мы должны быть сосредоточены на управлении этой ситуацией и реализации мер, целью которых станет защита здоровья и жизни граждан. В общем-то, это приоритет как для нас, так и для всего мира. Тенденции к формированию правительства без выборов после вынесения вотума недоверия правительству являются абсолютно неконституционными.

В ст. 82 Конституции Косово, где говорится о роспуске парламента, в п. 2 подчеркивается, что после успешного голосования о вынесении вотума недоверия правительству президент может распустить парламент. В 2010 и 2017, когда правительству был вынесен вотум недоверия, уже два раза, в стране проходили внеочередные выборы, таким образом, теперь мы имеем прецедент. В настоящее время мы должны дождаться того момента, когда мы преодолеем данную ситуацию и после этого, президент должен назначить дату проведения внеочередных выборов в Республике Косово», — заявила Хаджиу.

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