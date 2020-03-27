Киев, , 22:11 — REGNUM Украина рассчитывает на увеличение кредитования от Международного валютного фонда (МВФ) и не рассматривает вариант дефолта, заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, сообщил 27 марта «Интерфакс-Украина».

"В дополнение к программе помощи, которую мы обсуждали ранее, МВФ рассматривает поддержку Украины в борьбе с распространением коронавируса COVID-19», — добавила она.

По её словам, власти Украине не намерены рисковать жизнями граждан, поскольку знают, как тяжело страна перенесёт возможный дефолт.

Мендель добавила, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку парламентариев, которые на внеочередном заседании Верховной рады должны принять два законопроекта, которые требует МВФ — законопроекты о рынке земли и о гарантии невозврата «Приватбанка» бывшим владельцам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат фракции «Слуга народа» Егор Чернев рассказал, что часть депутатов лоббирует интересы бывшего владельца «Приватбанка», украинского бизнесмена Игоря Коломойского. По этой причине в Раде может не хватить голосов для принятия одного из законопроектов, который требует МВФ.

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