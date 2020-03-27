Киев, , 22:11 — REGNUM Правительство Чехии позаботится о сохранении трудовых прав украинских мигрантов, заявил 27 марта глава МИД Чехии Томаш Петршичек в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщила пресс-служба МИД Украины.

Чешский министр заверил, что на время карантина на граждан Украины не будут налагаться штрафы за просроченные документы.

«Компании, которые будут прибегать к дискриминационным шагам или не будут выполнять обязательства, лишатся права участвовать в ряде правительственных программ», — добавил он.

В ходе разговора стороны договорились организовать транзитный коридор для граждан Чехии и Украины через Словакию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба поговорил по телефону с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, который пообещал рассмотреть возможность предоставления Украине дополнительной помощи.

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