Донецк, , 21:33 — REGNUM Режим прекращения огня нарушен ВСУ в течение недели 55 раз, сообщает 27 марта «Донецкое агентство новостей».

По словам замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ применяли в том числе запрещённые виды оружия.

Басурин «По районам 18 населённых пунктов республики противник выпустил 136 мин калибром 120 и 82 мм и 185 гранат различного типа, а также одну противотанковую управляемую ракету».

Басурин заявил также, что за прошедшую неделю в результате атак ВСУ ранены пять человек в ДНР: четыре мирных жителя и один сотрудник представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В результате этих атак были повреждены 16 домостроений и объектов гражданской инфраструктуры. Разрушения коснулись Горловки и посёлков Александровка, Старомихайловка, Сигнальное и шахты «Трудовская».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение суток 26 марта ВСУ восемь раз атаковали территорию ДНР. 27 марта украинская сторона обстреляла посёлок Зайцево.

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