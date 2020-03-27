Рига, , 20:43 — REGNUM Правительство Латвии утвердило снижение командировочных расходов членов кабинета на 1,49 млн евро. Об этом пишет в пятницу, 27 марта, портал Diena.lv.

По данным журналистов, сокращение командировочных расходов, в первую очередь, связано с ограничением международных авио, морских, автомобильных и железнодорожных перевозок.

Отмечается, что 1,49 млн евро — это 10% командировочных расходов, запланированных для выполнения основных функций членов правительства.

Так, на 489 194 евро урезаны расходы сотрудников министерства обороны Латвии, на 200 914 евро — представителей МИД, на 134 804 евро — сотрудников министерства внутренних дел и на 100 900 евро — членов министерства финансов.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.