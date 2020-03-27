Ашхабад, , 20:26 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов утвердил Программу перевода научной сферы страны на цифровую систему в 2020 — 2025 годах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер поручил академии наук и профильным министерствам и ведомствам обеспечить реализацию этой программы согласно разработанному плану.

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Власти Туркмении надеются, что реализация программы позволит «вывести на новый уровень научно-исследовательскую деятельность в стране».

Планируется, что в Туркмении будет создана основанная на IT-технологиях самоокупающаяся цифровая научная система, которая будет тесно взаимосвязана с производственным сектором экономики.

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