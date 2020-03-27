Москва, , 20:17 — REGNUM Обвинения НАТО в том, что российский самолёт якобы нарушил международные нормы безопасности в районе Балтийского моря, не имеют под собой оснований, сообщили 27 марта в Минобороны РФ.

Комментируя заявление НАТО об «инциденте» 26 марта, когда ВВС Бельгии якобы перехватили самолёт ВКС РФ, в ведомстве сообщили, что в этот день плановый полёт из Калининградской в Ленинградскую область над нейтральными водами Балтийского моря выполнял военно-транспортный самолёт Ан-26.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что полёт проходил с включенным транспондером, при этом международные правила использования воздушного пространства пилот строго соблюдал. Границ других государств он не нарушал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в НАТО заявили о «перехвате» бельгийцами российского военного самолёта в районе Балтийского моря 26 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО обвинило ВКС РФ в нарушении норм безопасности на Балтике