Ашхабад, , 20:17 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов по телефону обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым меры противодействия пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 27 марта, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Главы государств с удовлетворением отметили качество работы туркменских и узбекских госорганов по совместному контролю над развитием эпидемиологической ситуации на приграничных территориях.

Особое внимание Бердымухамедов и Мирзиёев уделили теме минимизации негативного влияния пандемии коронавируса на узбекско-туркменское сотрудничество в торговой, энергетической и транспортно-логистической сферах.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Узбекистане выявлено уже 83 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19. Один из зараженных, 72-летняя женщина, страдавшая сахарным диабетом и острой сердечной недостаточностью, скончалась.

По официальным данным правительства Туркмении, в стране пока не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.